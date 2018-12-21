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    رغم إجراءات الاحتلال .. الفلسطينيون يؤدون صلاة الجُمعة في "رحاب الأقصى"

    01:38 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
    رغم إجراءات الاحتلال .. الفلسطينيون يؤدون صلاة الجُمعة في "رحاب الأقصى"

    ارشيفية

    القاهرة - (مصراوي):

    أدى الآلاف من فلسطينيي القدس وأراضي الـ 1948، اليوم صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اجراءات الاحتلال المشددة في القدس، وأحوال الطقس الباردة.

    وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، إن المواطنون تدفقوا على "الأقصى المبارك" منذ ساعات الصباح الأولى وانتشروا في مُصلياته ولواوينه وباحاته، واستمعوا الى المواعظ الدينية، حتى موعد الصلاة.

    فلسطين القدس المحتلة المسجد الأقصى

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