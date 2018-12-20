الرئيس الروسي يعقد مؤتمره الصحفي التقليدي لنهاية العام

موسكو - (د ب ا):

أفادت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس بأن الرئيس الروسي فلادمير بوتين سوف يعقد اليوم مؤتمره الصحفي التقليدي لنهاية العام، حيث من المقرر أن يحضر المؤتمر 1700 صحفي.

ويقدم المؤتمر الصحفي السنوي، الذي عادة ما يستمر لعدة ساعات، فرصة لبوتين ينقلها التليفزيون لكي يوضح قرارته المتعلقة بالسياسات والخطط المستقبلية.

وتوقع دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن يركز المؤتمر الصحفي على التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا في ظل " بيئة دولية غير مرضية إلى حد ما" ، وذلك بحسب ما قاله لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وكان بوتين قد استغل مؤتمر العام الماضي للترويج لإعادة انتخابه لفترة رابعة بصفته ضامنا لاستقرار روسيا. وقد فاز بالانتخابات بعد المؤتمر بثلاثة أشهر بعد حصوله على أغلبية تقدر بثلاثة أرباع الأصوات.

ومن بين القضايا التي من المؤكد أن يتم مناقشتها خلال مؤتمر اليوم قرار الحكومة، الذي يدعمه بوتين، برفع سن التقاعد بواقع خمسة أعوام.

وكانت استطلاعات الرأي قد أظهرت أن هذه المسألة أثرت بصورة سلبية على شعبية بوتين القوية بصورة تقليدية.