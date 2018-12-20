تعليق الرحلات بمطار جاتويك البريطاني بعد أنباء تحليق طائرتين بدون طيار

لندن - (أ ش أ):

علقت السلطات البريطانية جميع الرحلات في مطار جاتويك عقب ورود تقارير بتحليق طائرتين بدون طيار بالقرب من المطار.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس أن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقا في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه تم تحويل العشرات من الرحلات التي كان من المقرر إقلاعها من مطار جاتويك إلى مطارات أخرى.

وأضاف التلفزيون أن المسؤولين بمطار جاتويك قدموا الاعتذارات للمئات من المسافرين المتواجدين بالمطار، وأكدوا أن سلامة هؤلاء المسافرين تعد من أولوياتهم.

يذكر مطار جاتويك هو مطار دولي يقع في مدينة كرولي في مقاطعة غرب ساسكس جنوب العاصمة لندن، ويبعد عنها بحوالي 45.7 كيلومتر.