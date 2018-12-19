الجيش الأمريكي "يستعد للانسحاب الكامل" من سوريا

القاهرة - مصراوي:

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، إن الجيش الأمريكي يبدأ استعداداته للانسحاب كليا من شمال شرق سوريا، دون تأكيد رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع (البنتاجون).

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، لم تسمهم، أن واشنطن بدأت إبلاغ شركائها أنها "ستنسحب فورا من المنطقة" بحسب ترجمة سكاي نيوز.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن القرار يأتي بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بشن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش.

لكن أنقرة تعد وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا في جنوب شرق تركيا منذ ثلاثة عقود.

وكان أردوغان قال، الأسبوع الماضي، إن تركيا ستشن عملية جديدة خلال أيام ضد وحدات حماية الشعب، لكنه لم يحدد بعد موعدا لشنها.

وتأتي أنباء الانسحاب الأمريكي من سوريا، بالتزامن مع وصف وزارة الخارجية الروسية الوجود الأمريكي في سوريا بـ"غير الشرعي"، قائلة إنه تحول لعائق خطير في طريق تسوية الأزمة السورية.

يذكر أن تركيا تدخلت بالفعل ضد وحدات حماية الشعب في منطقة غربي الفرات في العامين الماضيين، لكنها لم تستهدف بعد أي منطقة شرقي النهر. وأحد أسباب ذلك هو رغبتها في تجنب المواجهة المباشرة مع القوات الأمريكية.

ويقول البنتاجون إن لديه نحو 2000 جندي في سوريا.