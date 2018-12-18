رئيس الوزراء العراقي يتعهد بتقديم أسماء المرشحين لحكومته الخميس المقبل

بغداد (د ب أ)

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء اليوم الثلاثاء، إن جلسة البرلمان العراقي ليوم الخميس المقبل ستشهد الإعلان من أسماء المرشحين للوزارات المتبقية.

وقال عبد المهدي للصحفيين في مقر الحكومة: "في حال تم تخويلي من قبل الكتل السياسية تقديم أسماء جديدة لشغل الوزارات المتبقية سأقوم بذلك".

وأضاف "أن مشكلات العراق كبيرة ولا يمكن حلها في أيام وأسابيع وأن الحكومة الحالية أقل حزبية من سابقاتها".

وصوت البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء على ثلاثة مرشحين لشغل 3 حقائب وزارية شاغرة من أصل 8، فيما تم تأجيل التصويت على الحقائب الأخرى إلى ما بعد يوم الخميس المقبل بسبب عدم توافق الكتل على أسماء المرشحين للحقائب المتبقية.

وتتكون الحكومة الحالية من 22 حقيبة وزارية لإدارة البلاد للسنوات الأربع المقبلة.