تقرير: إسرائيل طلبت من امريكا الضغط على لبنان

بيروت - (د ب أ):

نقلت صحيفة لبنانية اليوم الثلاثاء عن مصادر دبلوماسية غربية القول إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الضغط على الجيش اللبناني لكشف أنفاق حزب الله.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن المصادر القول إن "الإسرائيليين يطلبون من الولايات المتحدة التدخل والضغط على الجيش اللبناني بغية حثه على كشف الأنفاق من الجانب اللبناني، والعمل على تدميرها، بالتعاون مع القوات الدولية اليونيفيل المنتشرة هناك".

واعتبرت الصحيفة أن "الرد جاء، بشكل غير مباشر، مِن خلال استنفار الجيش اللبناني عند الحدود، مع سماحه للأهالي بأن يتحركوا بحرية فوق أرضهم، ما دفع بالجنود الإسرائيليين إلى التراجع، بعدما كانوا تقدّموا لأمتار، وذلك إثر توسط اليونيفيل".

وانتقدت الصحيفة "تصرف العدو الإسرائيلي وفق قاعدة أن بمقدور الولايات المتحدة الضغط على الجيش، من خلال تهديده بوقف المساعدات العسكرية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري إطلاق حملة "درع الشمال" على الحدود الشمالية المتاخمة للبنان بهدف "كشف وإحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها إلى داخل أراضي إسرائيل".

وحتى الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف أربعة أنفاق في إطار العملية.

ويحمل الجيش الإسرائيلي "الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل لبنان".