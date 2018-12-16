الخارجية التركية: ترامب أبلغنا بأنهم يعملون على تسليم جولن

اسطنبول - (د ب أ):

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على تسليم الداعية الإسلامي فتح الله جولن الذي تحمله تركيا المسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.

وخلال زيارته لمؤتمر منتدى الدوحة، قال تشاووش أوغلو إن ترامب:" قال للرئيس التركي رجب طيب اردوغان عندما قابلناه المرة الأخيرة في بوينس أيرس، إنهم يعملون على هذا الأمر، لكننا يجب أن نرى خطوات ملموسة".

ويأتي كلام تشاووش أوغلو في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيسين التركي والأمريكي أثناء قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وأضاف أوغلو:" توقعاتنا واضحة للغاية، وهي تسليم هذا الرجل والآخرين الذين ينتمون إلى منظمته إلى تركيا".

كانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة مؤخرا تسليم 84 من المناصرين المزعومين لجولن.

ويعيش جولن منذ فترة طويلة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وتعد مسألة تسليم جولن من نقاط الخلاف الجوهرية بين واشنطن وأنقرة، وكانت شائعات عن تسليمه ظهرت في منتصف نوفمبر الماضي.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في ذلك الوقت أن البيت الأبيض استفسر لدى سلطات مختلفة عن الإمكانيات القانونية لإخراج جولن من البلاد، غير أن متحدثة باسم الخارجية نفت صحة هذه التقارير في تلك الأثناء.

وتتعامل الحكومة التركية بشكل صارم مع الأعضاء المزعوم انتسابهم إلى حركة جولن منذ محاولة انقلاب 2016، وحسب البيانات الرسمية الصادرة منتصف الشهر الماضي فإن عدد المقبوض عليهم بتهمة وجود صلة بينهم وبين الانقلابين وصلت منذ 2016 إلى نحو 218 ألف شخص، كما فصلت السلطات التركية أكثر من 140 ألف شخص من الهيئات الحكومية.