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وفاة فلسطينية مسنة بنوبة قلبية بعد عرقلة الاحتلال دخول سيارة الإسعاف

05:47 م السبت 15 ديسمبر 2018
وفاة فلسطينية مسنة بنوبة قلبية بعد عرقلة الاحتلال دخول سيارة الإسعاف

ارشيفية

كتب – مصراوي:

لقيت مسنة فلسطينية مصرعها في المسجد الأقصى، إثر إصابتها بنوبة قلبية، ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخول سيارة الإسعاف إلى المسجد عبر باب الأسباط، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر محلية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، إن طواقمها وصلت باب الأسباط في لحظة تلقي البلاغ عن المسنة، وتم السماح لسيارة الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى بعد حوالي 7-8 دقائق من وصولها، ولكن لم تكمل طريقها للسيدة.

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