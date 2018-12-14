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ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري كامل مع الصين قريبًا

08:04 م الجمعة 14 ديسمبر 2018
ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري كامل مع الصين قريبًا

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين علقت زيادة الرسوم على وارداتها من السيارات الأمريكية، وأن الصين قد تتوصل إلى اتفاق تجاري كامل مع واشنطن "قريبا".

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: إن "الصين تريد عقد اتفاق كبير وشامل للغاية. هذا يمكن أن يحدث قريبا".

وأضاف أن النمو الاقتصادي للصين تباطأ أكثر من التوقعات "بسبب حربنا التجارية معهم".

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