الكرملين يؤكد على ضرورة لقاء بوتين وترامب

موسكو- (د ب ا):

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن استعداد روسيا لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، لضرورتها لكلا الجانبين ومن أجل مناقشة الأمن الاستراتيجي.

وقال بيسكوف: "مازلنا على قناعة بأن هذا الاجتماع ضروري بالقدر نفسه لموسكو وواشنطن"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وشدد على أن الجانب الروسي، كما قال الرئيس بوتين، لا يزال مستعدا لعقد اجتماع ثنائي على أعلى المستويات، إضافة إلى اجتماعات أخرى على مختلف المستويات لبدء نقاش القضايا الملحة، المتعلقة بالبلدين وقضايا الأمن الاستراتيجي للعالم بأسره".

وأشار بيسكوف، ردا على سؤال حول موقف الكرملين من أهمية المحادثات بين بوتين وترامب وحادثة كيرتش على الاستقرار والأمن الدوليين، إلى أن الكرملين يوافق على عدم إمكانية مقارنة أهمية إعادة السفن والبحارة إلى أوكرانيا مع القضايا، التي يمكن للرئيسين مناقشتها خلال القمة، معربا عن أمل روسيا بتوصل الولايات المتحدة إلى النتيجة نفسها.

كان مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون قد صرح، أمس الخميس، أن لقاء رئيسي الولايات المتحدة وروسيا لن يكون ممكنا حتى إعادة روسيا السفن الأوكرانية إطلاق سراح طاقمها.

يشار إلى أن ترامب كان قد الغى اجتماعا مع بوتين بسبب قيام روسيا باحتجاز السفن الاوكرانية.