ماي تلتقي الرئيسة الجديدة للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني

برلين (د ب أ)

التقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء، أنجريت كرامب-كارنباور، التي فازت مؤخرا برئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا للمستشارة انجيلا ميركل.

واستمر اللقاء لمدة قاربت 20 دقيقة في السفارة البريطانية في برلين، وذكرت متحدثة باسم الحزب إن اللقاء تناول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والتعاون المستقبلي للحزب المسيحي مع حزب ماي (المحافظين).

وجاء لقاء ماي مع كرامب-كارنباور بعد لقائها الذي عقدته مع ميركل في دار المستشارية.

وترى الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي أنه لايوجد هناك مجال لإعادة التفاوض على اتفاقية الخروج نظرا للوضع المضطرب في بريطانيا، وقالت كاتيا لايكرت، نائبة رئيس الكتلة اليوم قبل انعقاد جلسة الكتلة " لا نرى وجودا لمثل هذا المجال في أي موضع".

وأضافت لايكرت أنه قد جرى التفاوض حول البريكست لفترة طويلة وأن هناك اتفاقية خروج واتفاقية لإعلان سياسي، والكتلة البرلمانية للتحالف تعتبر هذا جيدا، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب بريطانيا.

وكان ميشائيل جروسه برومر، الرئيس التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف قال إن الاتفاق يمثل نتيجة تفاوض متوازنة وحذر من إعادة فتح الاتفاق لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تغييرات خطيرة في مواضع أخرى.

وسيصوت البرلمان الألماني بعد غد الخميس على طلب مقدم من الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم يدعو إلى تأييد البرلمان لعدم إعادة التفاوض على اتفاق الخروج.

كما أبدت لايكرت تحفظها أيضا حيال إعادة التفاوض على الإعلان السياسي لاتفاقية الخروج، وقالت " يمكننا الحديث مرة أخرى عن هذا الموجود في الإعلان السياسي فهو ليس محفورا في حجر، وذلك على الرغم من أن الموجود في الإعلان هو بالضبط ما أراده البريطانيون، ألا وهو اتفاقية تجارة حرة شاملة"، وأضافت أنها تسأل نفسها " أي موضع (من الإعلان) ينبغي إعادة التفاوض عليه".