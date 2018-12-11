نتنياهو يحذر "حزب الله" من عرقلة عملية درع الشمال على الحدود مع لبنان

تل أبيب (د ب أ)

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، جماعة حزب الله من مغبة المساس بإسرائيل بأي شكل أو عرقلة عملية درع الشمال، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة ستتلقى ضربات لا تستطيع أن تتخيلها.

وقال نتنياهو "إن منظمة حزب الله كانت تظن أنه بامكانها أن تحفر دون مضايقة غير أن إسرائيل كانت تعلم بما يجري"،بحسب هيئة البث الإسرائيلي .

وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه جنودا من الجيش من قيادة المنطقة الشمالية اليوم الثلاثاء، أن حملة اكتشاف الأنفاق تسير على أكمل وجه.

وتابع أنه أجرى جلسة لتقييم الأوضاع في الشمال وأنه يعتقد أن جماعة حزب الله تعلم عظمة القوة التي تواجهها وأنه يعي أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي محاولة من قبل جماعة حزب الله للرد على عملية درع الشمال ولكن حتى الأن لم تدرك حجم القوة التي تقف أمامه .

من جهة أخرى، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي البريجادير رونين مانيليس عصر اليوم عن اكتشاف نفق هجومي" إرهابي" ثالث يمتد من لبنان إلى إسرائيل.

وأكد أن مسار النفق تحت سيطرة جيش الدفاع وأنه تم تفخيخه بحيث يعرض من يحاول دخوله من الجانب اللبناني للخطر.

وأوضح الناطق العسكري أن مسار النفق في الأراضي الإسرائيلية لم يشكل تهديدا على حياة المواطنين.

كان الجيش الإسرائيلي قد اكتشف نفقين لجماعة حزب الله يمتدان من لبنان إلى إسرائيل في إطار عملية "درع الشمال" التي أطلقها الاسبوع الماضي .