تحتفل إنفيديا جيفورس الشرق الأوسط بافتتاح مساحة NVIDIA Studio في قلب القاهرة. حضر الافتتاحَ مؤثرون ووكالات إعلامية ومبدعون محترفون محليون في الحرم اليوناني بمول العرب، مدينة السادس من أكتوبر، احتفالًا بهذه المساحة الإبداعية التمكينية.

مساحة NVIDIA Studio هي مساحة إبداعية مجانية الاستخدام، يحصل فيها المبدعون المحترفون على فرصة استخدامها عند الحجز المسبق.

يتوافر داخل المساحة مجموعة من أجهزة اللاب توب وسطح المكتب التي تعمل ببطاقات سلسلة NVIDIA GeForce RTX 50، والتي تأتي من شركاء NVIDIA مثل ASUS وMSI وZotac وGigabyte وRazer.

الهدف من المساحة هو تمكين المبدعين من التمتع بتجربة عمل أسرع وأذكى وأكثر كفاءة. تعمل هذه الأجهزة بأدوات الذكاء الاصطناعي من RTX، والتطبيقات الإبداعية المُسرَّعة بـRTX، وتقنيات RTX Studio، مع الاعتمادية التي تقدمها تعريفات NVIDIA Studio؛ وهذا النظام مُصمَّم لتقديم تجربة سلسة عالية الأداء من بداية العملية الإبداعية حتى نهايتها.

مساحة NVIDIA Studio: مصممة لتسريع سير العمل الإبداعي وتقديم التجربة المثالية

المساحة مقسمة إلى ثلاث مناطق مميزة:

● مساحة التعديل - تستضيف المساحة ثمانية أجهزة عالية الأداء تعمل ببطاقات GeForce RTX 5080 وRTX 5090 داخل أجهزة لاب توب وسطح مكتب من ASUS وGigabyte وZotac. جميع أجهزة RTX لسطح المكتب واللاب توب تأتي بتطبيقات إبداعية رائدة مُحسَّنة بتسريع RTX AI، حيث يستطيع المبدعون تجربة سلاسة التعديل وسرعة الرندرة مع جودة بصرية مذهلة، والقيام بأكثر من عمل بسهولة مع أداء ثابت يُعتمَد عليه؛ وذلك لتقديم التجربة المثالية لتحسين سير العمل.

● مساحة البودكاست - بُنيت المساحة حول لاب توب Razer ببطاقة GeForce RTX 5070 Ti، لتتمكن من تسجيل المحتوى وتعديله بسرعة فائقة، ولجعل عملية الإنتاج كلها سلسة في مكان واحد. من التقاط المحتوى حتى إنتاجه، تتيح المساحة صناعة محتوى عالي الجودة جاهز للنشر بأي صيغة وبسهولة وكفاءة.

● مساحة البث المباشر - بُنيت المساحة حول جهاز GeForce RTX 5090 من MSI، ومعه تطبيق NVIDIA Broadcast ومعدات تسجيل عالية الجودة، لتتيح لصناع المحتوى التمتع بتجربة احترافية تضمن ظهورًا واضحًا وسلسًا أمام الكاميرا لمتابعيهم.

تحدثت شانتيل تافيد، رئيسة التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ورابطة الدول المستقلة في NVIDIA، عن الافتتاح قائلةً:

"هذه المساحة صُمِّمت للتمكين. رؤيتنا في NVIDIA تدور دائمًا حول تمكين المبدعين وضمان ألّا يقف إبداعهم أمام أي أداة أو برنامج. وهنا تظهر قوة مساحة NVIDIA Studio؛ فهي مساحة مجانية تسمح للمبدعين بإطلاق العنان لإبداعهم دون القلق بشأن الأداء أو الوقت. لم يكن هذا ممكنًا إلا بالتعاون بيننا نحن في NVIDIA وشركائنا الذين ساعدونا على تحويل رؤيتنا إلى واقع، كما نريد مساعدة المبدعين في تحويل تخيلاتهم إلى حقيقة أيضًا."

مساحة NVIDIA Studio مفتوحة الآن وترحب بالمبدعين أيًّا كانت مجالاتهم، لتجربة مساحة إبداعية احترافية. لحجز مكانك والبدء في صناعة المحتوى مع أقوى العتاد المتاح، يمكن الحجز من خلال هذا الرابط. المساحات محدودة، وجميع الحجوزات تعمل بنظام الحجز المسبق، ونشجع جميع المبدعين المهتمين على تأمين أماكنهم في أسرع وقت ممكن.