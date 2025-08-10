رسالة الجمهور لمشاهير «التيك توك».. للباطل جولة وللحق جولات

ليس من وصفٍ دقيق لما تشهده منصة «التيك توك» من تجاوزات في حق المجتمع، أكثر من الوصف الذي يُؤكد على أن دمار المجتمعات أخلاقيًا قد يُصبح موازيًا لدمار المباني والمنشآت.

لأنه حينما كانت الأسئلة وعلامات الاستفهام تزداد بشأن محتوى «التيك توك» الهابط، كان من الضروري إطلالة وزارة الداخلية، التي تضع النقاط على الحروف وتوفر ما يُغلق أبواب التساؤلات والحيرة المتفاقمة بشأن محتوى لا يُناسب قيم وأخلاق المجتمع.

المصريون بمختلف طبقاتهم يُريدون محتوى يرتقي بهم، لا محتوى هابطًا يعبث بأفكار أبنائهم.

وما كانت جهات الضبط وتنفيذ القانون لتصل إلى منازل وأماكن تجمعات مشاهير «التيك توك» في المحافظات والعاصمة للقبض عليهم، لولا أنهم رأوا أن ما يُقدِّمونه يُهدد سلوكيات المجتمع ويُنذر بكوارث أخلاقية واجتماعية.

وما كانت أيضًا عملية القبض مفاجئة على مثل هؤلاء، فالجميع يعلم حجم المخاطر والمهددات الأخلاقية التي يبثونها ليل نهار على هذه المنصة.

وهكذا فإن الحسابات غير النشطة والخاملة على هذه المنصة، للأشخاص الأقل شهرة، تترقب ما سيحدث للذين تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية، للاستمرار في نفس المسيرة أو التوقف عند هذا المستوى، بل والتوجه إلى عمل آخر قد يكون مفيدًا لهم ولمجتمعهم.

وتُترجم عملية القبض على ما يُسمى بمشاهير «التيك توك» برسالة ردع عميقة لكل من ينوي ويُحاول السير في هذا الاتجاه عاجلًا أو آجلًا.

في الماضي، كانت الصناعات الحرفية تُعاني ولا تزال تعاني من ضعف الانضمام إليها بسبب ظهور عربة «التوك توك» الصغيرة، التي تنقل المواطنين إلى منازلهم وأماكن عملهم، والمنتشرة في الأماكن الشعبية والأقاليم والقرى.

واليوم تُعاني مثل هذه الصناعات أيضًا من نفس المشكلة، لكن بتغيير بسيط في الاسم، بسبب توجه الكثير من هذه العمالة إلى منصة الفيديوهات الشهيرة «التيك توك» للتربح سريعًا، وبمضمون يصب نحو الإسفاف والابتذال.

خيّبت هذه المنصة الكثير من الشباب، الذين كانوا يعملون في أماكن وظيفية محترمة، للجري وراء المكاسب السريعة بلا سؤال عن المحتوى والمبادئ والقيم الأخلاقية. لكن خيبة الأمهات والفتيات المنتشرة على هذه المنصة كانت أكثر خسارة أخلاقية، لكونها كانت تتعلق بتربية أبنائهن وسلوكياتهم في مرحلة الطفولة.

فيا لحسرتنا نحن كمجتمع، بقينا أسرى، بل ورهينة لمنصات تُطاردنا حتى في غرف النوم المغلقة، بفيديوهات أشد خطورة لا تعرف شيئًا عن المبادئ والقيم والأخلاق.

ويستند مسار التعافي من هذه المنصات والحفاظ على قيم هذا المجتمع إلى تشكيل لجان مهمتها الرئيسية متابعة ومراقبة هذا المحتوى، تضم خبراء في الإعلام وعلم النفس والاجتماع والتربية والقانون، لرصد أي مخالفات تُهدد مسار وكيان الأسرة المصرية الأخلاقي.

لأنه لا شيء يُداوي هذه الخسارة التي وقعت على المجتمع، إلا بالقضاء على ظاهرة مشاهير «التيك توك»، وأيضًا بمراقبة ومتابعة هذه المنصات جميعها، ورصد أي مخالفات أخلاقية.

وستحدد الأيام المقبلة ما إذا كانت الحكومة ستستغل هذه الفرصة المتاحة لتشكيل لجنة لمتابعة محتوى هذه المنصات جميعها، لرصد أي مخالفات أخلاقية تهدد قيم الأسرة المصرية، لأنه حين يغيب الراعي يفلت القطيع على هذه المنصات.

وأخيرًا وليس آخرًا، إن الباطل وإن طال قد يُحقق انتصارات، سواء في الشهرة أو المال أو النفوذ، لكنها عاجلًا أو آجلًا إلى زوال.

لِكون الحق وإن تأخر فهو من له الغلبة والنصرة في نهاية المطاف.

حفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها.