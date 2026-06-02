تحرك برلماني عاجل لفتح تحقيق في حادث طريق المريوطية.. ومطالب بمحاسبة المقصرين

كتب : نشأت حمدي

02:18 م 02/06/2026

مجلس النواب

تقدم بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، موجهًا إلى الحكومة، بشأن الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة البدرشين، إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، ووفاة 7 أشخاص.

وأكد النائب أن هذه الفاجعة تعيد إلى الواجهة ملف طريق المريوطية، الذي تحول على مدار سنوات إلى طريق الموت، نتيجة الإهمال وعدم الاستجابة للتحذيرات المتكررة بشأن المخاطر الجسيمة التي تهدد مستخدميه.

محافظة الجيزة لم تستجب للتحذيرات


وأشار النائب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من حذر من خطورة الأوضاع على طريق المريوطية، وما يمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين، إلا أن تلك التحذيرات لم تجد الاستجابة المطلوبة من المسؤولين بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى استمرار نزيف الأرواح وتكرار الحوادث المأساوية.

كوارث تحصد أرواح أهالي جنوب الجيزة


وأوضح أبو غريب أنه سبق ودق ناقوس الخطر بشأن هذا الطريق، وتقدم بطلبات إحاطة في مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي 2016 - 2021، محذرًا من كوارث تحصد أرواح أهالي جنوب الجيزة، ومطالبًا بسرعة التدخل وتأمين الطريق وحماية المواطنين.

وشدد على أن استمرار وقوع مثل هذه الحوادث يؤكد الحاجة الملحة إلى مسؤولين يشعرون بمعاناة المواطنين، ويتعاملون مع مطالبهم بجدية وسرعة، قائلًا: "أرواح المصريين أمانة لا يجوز التفريط فيها، أو التعامل معها بمنطق التأجيل والتسويف".

وطالب النائب الجهات المعنية بسرعة فتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، مع اتخاذ إجراءات فورية لتأمين طريق المريوطية، وتنفيذ حلول جذرية تمنع تكرار هذه المآسي وتحافظ على أرواح المواطنين.

طريق الموت طريق المريوطية مجلس النواب

