أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر"، عن آلية استخدام "كارت المحفظة" من قبل أكثر من راكب في الرحلة نفسها، وذلك في إطار التسهيلات التي توفرها لسرعة شراء التذاكر والتنقل عبر محطات المترو المختلفة.

مميزات كارت المحفظة في مترو الأنفاق

وقالت الشركة، في إنفوجراف منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن كارت المحفظة يتيح لأكثر من شخص الدخول إلى محطات المترو باستخدام البطاقة نفسها، مع خصم قيمة الرحلات من الرصيد المتاح بالكارت، بدلًا من شراء تذكرة منفصلة لكل راكب.

وأشارت إلى أن استخدام البطاقة لأكثر من شخص يتطلب التزام جميع الركاب بالنزول في المحطة نفسها، حتى يتمكنوا من الخروج باستخدام الكارت ذاته عند بوابات الخروج.

سعر كارت المحفظة بمترو الأنفاق ومميزاته

يعد "كارت المحفظة" أحد الوسائل الحديثة التي يوفرها الخط الثالث لتسهيل إجراءات السفر، حيث يمكن شحنه واستخدامه في التنقل بين المحطات دون الحاجة إلى شراء تذكرة في كل رحلة.

وتبلغ تكلفة شراء الكارت 120 جنيهًا، تشمل قيمة البطاقة ورصيدًا مبدئيًا بقيمة 40 جنيهًا، فيما يمكن شحنه بمبالغ تبدأ من 40 جنيهًا وحتى 500 جنيه في المرة الواحدة.

ويمكن للمستخدمين إعادة شحن الكارت أكثر من مرة، بشرط الحفاظ عليه في حالة جيدة، كما يتاح شراؤه وشحنه من مكاتب بيع التذاكر أو من خلال ماكينات بيع التذاكر الآلية المنتشرة بمحطات الخط الثالث.