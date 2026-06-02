أشاد أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، بالارتفاع التاريخي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت نحو 34.9 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 ـ 2026، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد أباظة، في بيان اليوم، أن هذا الرقم يمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، ويعكس الروابط الوطنية الراسخة بين أبناء مصر في الخارج، ووطنهم الأم.

المصريون خط الدفاع الاقتصادي الأول للوطن

وقال: "المصريون بالخارج أثبتوا أنهم خط الدفاع الاقتصادي الأول عن الوطن في مختلف الظروف والتحديات"، مشيرًا إلى أن استمرار نمو التحويلات يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحية، التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار والاستقرار المالي".

وطالب النائب الحكومة بسرعة تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لدعم وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج، وتتمثل في:

- إطلاق أوعية ادخارية واستثمارية جديدة بالدولار بعوائد تنافسية ومزايا تفضيلية للمصريين بالخارج.

- التوسع في إصدار السندات والصكوك المخصصة للمصريين العاملين بالخارج للمشاركة المباشرة في المشروعات القومية.

- تقديم حوافز جمركية وضريبية مدروسة للمصريين بالخارج لتشجيعهم على زيادة التحويلات والاستثمارات.

- إنشاء منصة رقمية موحدة لتقديم جميع الخدمات الحكومية والقنصلية والاستثمارية للمصريين بالخارج بسهولة وسرعة.

- التوسع في برامج التمويل العقاري والاستثماري الموجهة للمصريين بالخارج بشروط ميسرة وجاذبة.

- تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج لعرض مطالبهم ومقترحاتهم والمشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بهم.

واختتم أباظة بيانه بالتأكيد على ضرورة البناء على هذا الإنجاز غير المسبوق، وتحويله إلى نقطة انطلاق نحو تحقيق أرقام قياسية جديدة في التحويلات والاستثمارات.

وتابع: "المصريون بالخارج ليسوا مجرد مصدر للعملة الأجنبية، بل شركاء حقيقيون في بناء الجمهورية الجديدة".