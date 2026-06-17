تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير التموين يكشف سعر الرغيف في منظومة الدعم الجديدة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التوجه للتحول إلى الدعم النقدي يهدف لتحقيق العدالة في وصول الدعم للمستحقين وتيسير الاستفادة، وليس بهدف تقليل الإنفاق الحكومي.

وزير الإعلام: إسرائيل كلما أفسح لها شبر مدت ذراعها أكثر

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الشرق الأوسط يُعاد تشكيله، ومع دول الخليج والأردن والعراق التي أصيبت بأضرار كبيرة، فإن هذه الأضرار ستؤثر في المستقبل والذهنية العامة.

أستاذ طب نفسي: الاستخدام المفرط لتيك توك يؤدي لعزلة نفسية واجتماعية

أكدت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي، أن الاستخدام المفرط لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تيك توك، قد يؤدي إلى عزلة نفسية واجتماعية نتيجة قضاء فترات طويلة أمام الشاشات.

ضياء رشوان: إسرائيل قد تلجأ لاغتيالات صامتة في إيران

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحسم في كيفية تفكير إسرائيل أسهل من الحسم في سلوكها، مشيرًا إلى أن نسبة مرتفعة من الإسرائيليين تؤيد التوجهات المتطرفة تجاه لبنان أولاً وإيران ثانيًا.

هل حددت الحكومة موعد تطبيق الدعم النقدي؟.. وزير التموين يحسم الجدل

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحسين منظومة الدعم وتطوير المنافذ التموينية يأتيان على رأس أولويات عمله، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة للوصول لآليات أكثر كفاءة وعدالة.

أستاذ علوم سياسية: لقاء السيسي وترامب وماكرون مشهد يجسد "مصر بين الكبار"

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الاهتمام الإعلامي العالمي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع يعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر، وجهودها لخفض التوتر بالشرق الأوسط.