قررت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة يوم الخميس الموافق 18 يونيو ليعمل وفقًا لجدول يوم الجمعة، بمناسبة إجازة رأس السنة الهجرية.

وأوضحت الشركة في بيان، أن زمن التقاطر سيكون كل 20 دقيقة خلال ساعات التشغيل، على أن يتم زيادة وقت الانتظار إلى 30 دقيقة بدءًا من الساعة 9 مساءً.

وأضافت أنه تقرر أن تكون آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 10:15 مساءً، وكذلك آخر رحلة في الاتجاه العكسي من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور في التوقيت نفسه.

وأشارت إلى أن زمن التقاطر بين محطتي بدر ومدينة المعرفة سيبلغ 40 دقيقة طوال اليوم، مؤكدة انتظام التشغيل وفق المواعيد الجديدة خلال الإجازة.

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