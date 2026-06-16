إعلان

الخميس.. تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة LRT بمناسبة إجازة رأس السنة الهجرية

كتب : محمد نصار

07:04 م 16/06/2026

القطار الكهربائي الخفيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة يوم الخميس الموافق 18 يونيو ليعمل وفقًا لجدول يوم الجمعة، بمناسبة إجازة رأس السنة الهجرية.

وأوضحت الشركة في بيان، أن زمن التقاطر سيكون كل 20 دقيقة خلال ساعات التشغيل، على أن يتم زيادة وقت الانتظار إلى 30 دقيقة بدءًا من الساعة 9 مساءً.

وأضافت أنه تقرر أن تكون آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 10:15 مساءً، وكذلك آخر رحلة في الاتجاه العكسي من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور في التوقيت نفسه.

وأشارت إلى أن زمن التقاطر بين محطتي بدر ومدينة المعرفة سيبلغ 40 دقيقة طوال اليوم، مؤكدة انتظام التشغيل وفق المواعيد الجديدة خلال الإجازة.

اقرأ أيضًا:

2 جنيه.. أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد زيادتها

بعد زيادة تذاكر المترو.. النقل تدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المخفضة

بينها زيادة المرتبات.. 3 أسباب لزيادة تذاكر الكترو والسكة الحديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القطار الكهربائي الخفيف قطار العاصمة إجازة رأس السنة الهجرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أول طلب إحاطة .. تحرك عاجل في البرلمان بشأن مستشفى الشاطبي
أخبار مصر

أول طلب إحاطة .. تحرك عاجل في البرلمان بشأن مستشفى الشاطبي
مسودة اتفاق من 14 بندًا.. ما الذي ستوقع عليه إيران وأمريكا يوم الجمعة؟
شئون عربية و دولية

مسودة اتفاق من 14 بندًا.. ما الذي ستوقع عليه إيران وأمريكا يوم الجمعة؟
على شواطىء المالديف وموناكو.. أين تقضي نجمات الفن عطلة الصيف؟
زووم

على شواطىء المالديف وموناكو.. أين تقضي نجمات الفن عطلة الصيف؟
بعد حديث "الجنس التجاري".. "المحامين" تقرر إيقاف المحامية نسمة الخطيب
أخبار مصر

بعد حديث "الجنس التجاري".. "المحامين" تقرر إيقاف المحامية نسمة الخطيب
منة فضالي وداليا البحيري.. 10 صور للنجمات بتيشرت منتخب مصر في كأس العالم
زووم

منة فضالي وداليا البحيري.. 10 صور للنجمات بتيشرت منتخب مصر في كأس العالم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

0 0

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر تكشف: سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي