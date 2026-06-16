تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعواصف ترابية تستمر لمدة 5 أيام

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما تردد عن تعرض مصر لعواصف ترابية تستمر خمسة أيام غير صحيح، والأجواء مستقرة تمامًا على أغلب الجمهورية.

عميد الطب البيطري الأسبق: زيادة وزن الفراخ البيضاء من سلالات وراثية وليس هرمونات

أكد الدكتور مصطفى بسطامي، عميد كلية الطب البيطري الأسبق وأستاذ أمراض الدواجن، أن زيادة أوزان الدواجن البيضاء الحديثة لا ترتبط باستخدام الهرمونات، بل تعود إلى سلالات وراثية متطورة استحدثتها شركات عالمية.

شعبة الدواجن: 45 تاجرًا يتحكمون في السوق وفجوة سعرية 25 جنيهًا بين المزرعة والتجزئة

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن إنشاء بورصة للدواجن تحت مظلة الدولة هو الحل لمواجهة احتكار 45 تاجراً للسوق، مشيرًا إلى فجوة سعرية تصل لـ25 جنيهاً بين المزرعة ومحل التجزئة.

الشعبة: الدواجن المصرية آمنة 100% وننافس البرازيل في جودتها

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن الدواجن المصرية آمنة 100% ولا توجد أي مشكلة فيها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مجازر آلية ونصف آلية على أعلى مستوى تغطي حجم الإنتاج بالكامل.

وزير التموين: لا صحة لاستهداف إخراج 10 ملايين مواطن غير مستحق من البطاقات

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن ما تردد عن استهداف إخراج 10 ملايين مواطن غير مستحق من بطاقات التموين غير صحيح، مشيرًا إلى أن الهدف هو استبعاد غير المستحق فقط وفق الدراسات.