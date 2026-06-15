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شارك الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، في ندوة علمية مهمة عُقدت بمركز البحوث الزراعية، لمناقشة ملف سلامة منتجات الدواجن والبيض، وذلك بدعوة من الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وشهدت الندوة حضورًا بارزًا لعدد من القيادات والخبراء، من بينهم: الدكتورة منى محرز، النائب السابق لوزير الزراعة، والدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والمهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، والدكتورة هاجر صلاح الدين، عضو مجلس النقابة العامة، إلى جانب عدد من مديري المعاهد التابعة للمركز.

تأكيد على أهمية التوعية ومواجهة الشائعات

ناقشت الندوة أهمية رفع مستوى التوعية والتثقيف المجتمعي فيما يتعلق بسلامة الغذاء، وخاصة منتجات الدواجن والبيض، بهدف التصدي للشائعات والمفاهيم المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على صحة المستهلك واستقرار الاقتصاد الوطني.

وأكد المشاركون ضرورة تعزيز التواصل بين الجهات العلمية والرقابية والمنتجين، لضمان تداول معلومات دقيقة وموثوقة حول قطاع الدواجن.

النقيب العام: الرقابة تبدأ من مراحل الإنتاج الأولى

أوضح الدكتور مجدي حسن، خلال كلمته، أن "الخط الدفاعي الأول" لحماية صحة الإنسان يبدأ من الرقابة الدقيقة على جميع مراحل الإنتاج، بدءًا من جودة الأعلاف وصحة القطعان، وصولًا إلى المنتج النهائي الذي يصل إلى المستهلك.

وشدد على الدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء البيطريون في منظومة الرقابة، مشيرًا إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لصناعة الدواجن، مع تعزيز التعاون بين المنتجين والوحدات الرقابية بوزارة الزراعة.

الدواجن ركيزة للأمن الغذائي ودعوة لتعزيز الوعي

أكد النقيب العام للبيطريين، أن قطاع الدواجن في مصر لا يُعتبر مجرد صناعة اقتصادية، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي الوطني، ومصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني للأسر المصرية.

ودعا مجدي حسن، إلى تضافر الجهود المؤسسية والإعلامية لتقديم معلومات علمية دقيقة وموثوقة للمواطنين، بما يسهم في رفع الوعي العام ودعم استقرار القطاع الغذائي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود النقابة العامة للأطباء البيطريين لدعم منظومة الأمن الغذائي في مصر، والتصدي للشائعات التي تستهدف الصناعات الغذائية الوطنية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء وجودته.

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