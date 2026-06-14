أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى تعكس التحول الكبير في مكانة مصر الدولية منذ ثورة 30 يونيو.

وأوضح حجازي خلال تواجده ضيفًا في برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن وجود مصر في القمة لا يقتصر على الجانب البروتوكولي، بل يأتي من الحاجة للاستماع لرؤية دولة تمتلك مصداقية وخبرة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر أصبحت عنصرًا رئيسيًا في مناقشة مستقبل المنطقة، والدول الكبرى تنظر إلى الرؤية المصرية كعامل مهم في التعامل مع التحديات الدولية.

وتابع أن "اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب يمثل فرصة مهمة لعرض الرؤية المصرية بشأن مستقبل الشرق الأوسط".

وشدد السفير محمد حجازي على أن مصر تسعى للتأثير في صياغة ترتيبات جديدة تحقق الاستقرار في المنطقة، سواء في القضية الفلسطينية أو الخليج أو تداعيات السياسات التي أثرت على الأمن الإقليمي.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الدولة التي كانت تسعى لتثبيت شرعيتها أصبحت اليوم طرفًا مؤثرًا في صياغة المواقف الدولية تجاه القضايا الإقليمية والدولية.