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مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار

كتب : محمد أبو بكر

05:12 م 13/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن محطة إدكو لإسالة الغاز الطبيعي تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها الدولة المصرية في قطاع الطاقة، لما توفره من قدرات كبيرة في مجال إسالة وتصدير الغاز.

"رئيس الوزراء: إنشاء محطة مماثلة يتجاوز 10 مليارات دولار"

أوضح أن تكلفة إنشاء محطة مماثلة لمحطة إدكو في الوقت الحالي تتجاوز 10 مليارات دولار، ما يعكس القيمة الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة لهذه المنشأة الحيوية.

"مدبولي: البنية التحتية المتطورة عززت مكانة مصر الإقليمية"

أضاف رئيس مجلس الوزراء أن امتلاك مصر لهذه البنية التحتية المتطورة أسهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الدولة نجحت في تعظيم الاستفادة من إمكاناتها في هذا القطاع الحيوي.

"رئيس الوزراء: دول الجوار تستفيد من المنشآت المصرية المتقدمة"

أشار إلى أن العديد من دول الجوار تعتمد على مصر في تصدير الغاز والاستفادة من منشآتها المتطورة، لافتًا إلى أن الغاز القبرصي سيتم ربطه بمحطة إدكو خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإسالته وتصديره إلى الأسواق الخارجية.

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محطة إدكو الغاز الطبيعي قطاع الطاقة الاقتصاد المصري

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