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تزامنًا مع انطلاق كأس العالم 2026.. تعرف على عقوبة التعدي على حقوق البث الرياضي

كتب : أحمد العش

09:04 م 12/06/2026

ملعب أزتيكا قبل حفل إفتتاح كأس العالم 2026

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بدأت أمس الخميس فعاليات انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 رسميًا، وسط متابعة جماهيرية واسعة من مختلف أنحاء العالم، وتزايد تساؤلات المشجعين حول العقوبات القانونية المرتبطة بقرصنة المباريات أو التعدي على حقوق البث الرياضي عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، يتصدى مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، لعدد من الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات، وعلى رأسها الاعتداء على حقوق البث المسموع والمرئي للمباريات والقنوات الرياضية.

عقوبات رادعة لقرصنة البث الرياضي

يُجرّم القانون الاستفادة دون وجه حق من خدمات البث أو القنوات المسموعة والمرئية عبر استخدام شبكة المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات، إذ ينص على معاقبة كل من يقوم بقرصنة أو تشغيل أو توزيع بث رياضي بشكل غير مشروع.

وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يثبت انتفاعه غير المشروع بخدمات البث أو القنوات الرياضية.

حماية حقوق البث خلال البطولات الكبرى

يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات، وحماية حقوق الدولة والأفراد والشركات المالكة للأنظمة الرقمية وحقوق البث، خاصة مع تزايد محاولات القرصنة خلال الأحداث الرياضية الكبرى مثل: كأس العالم.
ويشدد على حماية البيانات والأنظمة من الاختراق أو العبث، إلى جانب الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمستخدمين وعدم إفشاء أو اعتراض المراسلات الإلكترونية إلا بأمر قضائي مسبب.

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حقوق البث الرياضي مباريات كأس العالم كأس العالم 2026

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