استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، وفدًا من وزارة الثقافة الروسية والغرفة التجارية بروسيا برئاسة ماري آن والسيد باسيلي الذين جاؤوا برفقة الدكتورة منال العبسي رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر وعدد من عضوات ومؤسسات الجمعية، والمستشار أحمد حسن مستشار الجمعية.

وأشار بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الدكتورة منال العبيسي، قامت بجهد متميز في تنسيق زيارة الوفد الروسي للبابا تواضروس الثاني.

تفاصيل لقاء البابا تواضروس بالوفد الروسي اليوم

أوضح البيان أنه دار أثناء اللقاء حديث ودي عن مكانة القديسة مريم العذراء في الكنيستين القبطية والروسية، إذ تمت الإشارة إلى الظهور المعجزي للعذراء في كنيستها بضاحية الزيتون بالقاهرة.

ويذكر أنه حضر اللقاء من اتحاد المستثمرين المصريين الدكتور محرم هلال واللواء حسن الشهاوي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، كما حضره الأنبا يوأنس مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب البابا.

