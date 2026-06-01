بالصور.. البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا روسيًا رفيع المستوى بالمقر

انطلقت، اليوم، أولى رحلات عودة حجاج الحج السياحي البري من الأراضي المقدسة إلى مصر، بعد انتهاء الحجاج من أداء مناسك الحج، حيث وصلت أولى الرحلات إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، في طريقها إلى ميناء نويبع البحري المصري.

وكشفت وزارة السياحة والآثار أن أولى أفواج العودة تضم 4 حافلات سياحية تقل 123 حاجًا قادمين من مكة المكرمة، ضمن خطة متكاملة وضعتها الوزارة لتفويج حجاج الحج السياحي البري وعودتهم إلى أرض الوطن في سهولة ويسر.

وأكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أن خطة العودة تشمل 5700 حاج من حجاج السياحة القادمين براً، يستقلون أكثر من 130 حافلة سياحية، على أن يصل آخر أفواج العودة إلى مصر يوم 8 يونيو الجاري.

وأوضحت أن الوزارة تتابع تنفيذ خطة العودة على مدار الساعة من خلال لجانها الميدانية المنتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنفذ حالة عمار البري على الحدود السعودية الأردنية، إلى جانب مينائي العقبة الأردني ونويبع المصري، لضمان انتظام الرحلات وسرعة إنهاء الإجراءات.

وأضافت أن حركة الحافلات تخضع لمتابعة لحظية عبر منظومة التتبع الإلكتروني (GPS)، بما يتيح رصد مواقع الحافلات وسرعاتها ومساراتها من خلال غرفة عمليات متابعة المركبات السياحية، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والانضباط خلال رحلة العودة.

وأشارت إلى أن تنفيذ خطة العودة يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة لحجاج السياحة.

وثمنت سامية سامي التزام شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج البري، مؤكدة أن الاستعداد المبكر والتخطيط الجيد كانا من أبرز عوامل نجاح الموسم، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الخدمات المقدمة للحجاج طوال رحلتهم من السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن.