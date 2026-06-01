أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن مصر دخلت فعليًا مرحلة النصف الحار الجاف من العام المناخي والزراعي، والتي تمثل نقطة تحول مهمة في إدارة المحاصيل الزراعية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التأثيرات المناخية على مختلف الزراعات الصيفية وأشجار الفاكهة.

وأوضح "فهيم" في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بعنوان "دستور الصيف الزراعي 2026"، أن الفترة الحالية تشهد زراعة ونمو المحاصيل الصيفية الرئيسية، مثل: الذرة والأرز والقطن وفول الصويا وعباد الشمس والفول السوداني والسمسم والخضر الصيفية، إلى جانب تكوين المحصول الرئيسي لمعظم أشجار الفاكهة، ومنها المانجو والموالح والنخيل والزيتون والرمان والعنب والتين والكمثرى.

توالي الموجات شديدة الحرارة وارتفاع الإشعاع الشمسي الواصل إلى النباتات

أشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد عددًا من الظواهر المناخية المهمة، أبرزها توالي الموجات شديدة الحرارة، وارتفاع الطاقة الحرارية والإشعاع الشمسي الواصل إلى النباتات، فضلًا عن زيادة معدلات الرطوبة خلال ساعات الصباح، بما يرفع فرص تكوّن الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة ليلًا يؤدي إلى زيادة معدلات التنفس النباتي واستهلاك المادة الجافة، ما ينعكس على نمو الثمار وجودتها، كما يزيد من فرص النضج المبكر لبعض المحاصيل. كما حذر من تزايد خطورة الآفات الحشرية، وعلى رأسها دودة الحشد الخريفية، خاصة في زراعات الذرة المتأخرة بمناطق الوجه البحري وشمال الصعيد.

الاحتياجات المائية للنباتات قد ترتفع بأكثر من 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة

لفت الدكتور محمد علي فهيم، إلى أن الاحتياجات المائية للنباتات قد ترتفع بأكثر من 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، خصوصًا في الزراعات الحديثة والشتلات الصغيرة، مؤكدًا أن هذه الظروف المناخية ترفع أيضًا من مخاطر لسعات الشمس على ثمار المانجو والطماطم والرمان، بالإضافة إلى احتمالات الإصابة بضربات الشمس للعاملين في الحقول خلال ساعات الظهيرة.

وأوضح "فهيم" أن ارتفاع درجات الحرارة يسهم في تسارع النمو الخضري للمحاصيل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة ظاهرة التنفيل وضعف الإخصاب في بعض الزراعات، فضلًا عن زيادة فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة والرطوبة، مثل: البياض الزغبي في العنب والقرعيات وبعض النباتات الطبية والعطرية.

توصيات وإرشادات مهمة للمزارعين خلال فصل الصيف 2026

قدم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، حزمة من التوصيات والإرشادات للمزارعين، تضمنت تقصير فترات الري للمحاصيل حديثة الزراعة، والاعتماد على الري على فترتين صباحًا ومساءً في نظم الري بالتنقيط، مع تجنب الري خلال ساعات الظهيرة أثناء الموجات الحارة الشديدة.

وأوصى "فهيم" بمتابعة المحاصيل الصيفية بصورة مستمرة للكشف المبكر عن الإصابات الحشرية، وتطبيق برامج المكافحة الموصى بها، إلى جانب تنفيذ برامج وقائية ضد الأمراض الفطرية، خاصة البياض الزغبي، ومتابعة آفات النخيل والزيتون خلال الفترة الحالية.

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، على أهمية تحسين برامج التغذية والتسميد للمحاصيل وأشجار الفاكهة، بما يسهم في تعزيز نمو الثمار وتحسين أحجامها وتقليل التشققات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثمار من لسعات الشمس خلال فترات الحرارة المرتفعة.

واختتم الدكتور محمد علي فهيم، منشوره، بالتأكيد على ما وصفه بـ"القاعدة الذهبية للصيف الزراعي"، مشيرًا إلى أن نجاح الموسم لا يعتمد على زيادة كميات التسميد بقدر اعتماده على الإدارة الجيدة للري والتغذية والوقاية، خاصة مع استمرار الارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

