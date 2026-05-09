قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا ولا يشكل خطرًا مماثلًا لجائحة كورونا، مؤكدًا أن طبيعة الفيروس لا تسمح بانتشار مجتمعي واسع.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الفيروس معروف منذ عام 1978، وتظهر إصابات محدودة به سنويًا في بعض الدول مثل الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن مصدر العدوى الأساسي هو القوارض والبيئات الملوثة، وليس الإنسان المصاب، باستثناء حالات نادرة جدًا تتطلب احتكاكًا مباشرًا وطويلًا، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث انتشار واسع.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرًا وقائيًا لرفع درجة الترصد، موضحًا أن هذا الإجراء طبيعي ولا يعني وجود جائحة جديدة، بل يهدف إلى تعزيز المراقبة والجاهزية.

وأكد أن مصر تمتلك منظومة ترصد قوية جدًا، وتتابع بشكل مستمر مع المنظمات الدولية كافة التحذيرات والإشارات الصحية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

وشدد عبد الغفار على أن الفارق كبير بين فيروس هانتا وجائحة كورونا، مطمئنًا المواطنين بأن مصر ليست مقبلة على أزمة مشابهة، وأن الإجراءات الوقائية كافية لضمان السيطرة على الوضع.