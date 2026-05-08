شارك نيك آدامز، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشئون السياحة والقيم، في فعاليات اليوم الثاني لاستضافة مصر للفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر، حيث ألقى كلمة رئيسية بعنوان "صياغة المرحلة المقبلة لقطاع السياحة والسفر"، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

يأتي ذلك في أول خطاب دولي له منذ توليه مهام منصبه في شهر مارس الماضي.

واستهل نيك آدامز، كلمته بالإعراب عن سعادته لتواجده في هذه الفعالية وبين هذه النخبة من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم. كما تحدث عن أهمية قطاع السياحة والسفر في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية، مستعرضاً الانجازات التي حققتها أمريكا في هذا القطاع، والأفكار والسمات الأساسية التي يتسم بها وما تتمتع به أمريكا من مقومات سياحية وما تقدمه من تجارب سياحية لزائريها.

كما أشار إلى السياسات التي تتبعها الحكومة الأمريكية لتعزيز قطاع السياحة والسفر، لافتاً إلى تطلع الدولة الأمريكية إلى استقبال 100 مليون سائح بحلول عام 2030.

كما شارك نيك آدمز في جلسة حوارية أدارها Manfredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)حول المرحلة الجديدة لنمو قطاع السفر والسياحة العالمي.

وخلال الجلسة، تم التطرق إلى كيفية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تسريع التقدم وتحقيق النمو في هذا القطاع على نطاق واسع.

كما تم مناقشة الأولويات التي ستحدد مستقبل القطاع ليصبح أكثر مرونة وترابطاً وقدرة على المنافسة، بما يدعم استدامة النمو ويعزز مكانة السفر والسياحة عالمياً.

شارك في حضور الجلسة النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والنائبة نورا على عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وأمين لجنة السياحة بحزب مستقبل وطن، والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس للمجلس الأعلى للآثار، والسيد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات وكالات السفر والسياحة، والسيد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية،والسيد أحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة السابق للاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر.

كما شارك في الحضور 300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، من بينهم وزراء، ورؤساء هيئات حكومية من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس العالمي للسياحة والسفر، وممثلو القطاع الخاص والغرف السياحية، والرؤساء التنفيذيون، وشركاء صناعة السياحة الدوليون.