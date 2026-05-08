وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، حول تزايد شكاوى السيدات المطلقات من عدم التزام بعض الأزواج بسداد النفقة رغم صدور أحكام قضائية لصالحهن، وتأثير ذلك على استقرار الأسرة بعد الطلاق.

وأضاف "الجلاد"، قائلًا إنه يتلقى على مدار سنوات طويلة حالات متكررة لسيدات مطلقات لا يجدن مصدر دخل يكفي لإعالة أبنائهن بسبب امتناع بعض الآباء عن دفع النفقة أو اختفائهم.

وأوضح "الإعلامي" أن نسبًا ملحوظة من الأسر المصرية أصبحت تعتمد فيها المرأة على كونها المعيل الأساسي للأسرة، نتيجة غياب أو تهرب بعض الآباء من مسؤولياتهم، متسائلًا عن أسباب هذه الأزمة.

نقيب المأذونين: مسؤولية الأب تجاه أولاده لا تسقط بالانفصال

قال "عامر" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن الامتناع عن الإنفاق على الأبناء بعد الطلاق لا يمكن تبريره دينيًا أو اجتماعيًا أو أخلاقيًا، مشددًا على أن مسؤولية الأب تجاه أولاده لا تسقط بالانفصال، وأن تربية الأطفال ورعايتهم واجب أصيل لا يمكن التنصل منه.

وتابع نقيب المأذونين قائلًا: "متخليش ابنك في يوم من الأيام يحتاج لجده أبو أمه عشان يصرف عليه أو يعتمد على الآخرين، ده مش من الرجولة في شيء"، مؤكدًا أن الأب مسؤول بشكل كامل عن أبنائه من مأكل ومشرب وتعليم دون ربط ذلك بالخلافات الزوجية.

الأطفال يجب أن يكونوا خارج دائرة النزاع بين الزوجين بعد الطلاق

شدد إسلام عامر، على أن الأطفال يجب أن يكونوا خارج دائرة النزاع بين الزوجين بعد الطلاق، لافتًا إلى أن استمرار الخلافات المالية ينعكس سلبًا على نفسيتهم واستقرارهم الاجتماعي.

وأشار "عامر" إلى أن بعض الأمهات تضطر للعمل في ظروف صعبة لتغطية احتياجات الأبناء في ظل غياب النفقة، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على الأسرة ويؤثر على توازنها.

واختتم نقيب المأذونين، حديثه بالتأكيد على أن الطفل "خط أحمر" في أي خلاف أسري، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية المالية والأخلاقية تجاه الأبناء حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، حفاظًا على استقرار المجتمع.





