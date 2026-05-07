أكد الدكتور شريف، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة تضع ملف دعم مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتنفيذ السياسات الصحية على أرض الواقع، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضح خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن اللجنة تولي اهتماماً خاصاً بمدى كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية، ودعم الكوادر البشرية من أطباء وهيئات تمريض، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وشدد رئيس اللجنة على تطلع النواب للاستماع لرؤية ممثلي الحكومة بشأن أوجه الإنفاق المقترحة، وخطط تطوير الأداء داخل المديريات، والتحديات التي تواجههم، مع ضرورة توضيح بيان اعتمادات العام المالي المنصرف 2025/2026 وتقديرات العام المالي 2026/2027، وتفنيد الأبواب والبنود المطلوب دعمها وأسباب طلب هذا الدعم.

وشدد على أن صحة المواطن تظل على رأس أولويات الدولة، وأن اللجنة لن تدخر جهداً في سبيل دعم كل ما من شأنه تطوير المنظومة الصحية وتحقيق تطلعات المواطنين، تمهيداً للوصول إلى توصيات واضحة تدعم كفاءة الإنفاق وتعزز جودة الخدمات الصحية.