إعلان

البرلمان يناقش تجميد تراخيص الشركات السياحية.. والوزير: سنعيد فتح الباب لاحقًا

كتب : نشأت حمدي

08:11 م 05/05/2026

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعًا اليوم، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وناقش الاجتماع عددًا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة بشأن وقف تراخيص الشركات السياحية الجديدة، وآثار ذلك على الاستثمار السياحي، في ضوء القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2026، الخاص بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات لمدة عام كامل، ومدى توافق القرار مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات السياحية.

واستعرض النواب طلبات الإحاطة، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول القرارات المتعاقبة الخاصة بإيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، مع المطالبة بمراجعة تلك القرارات وإعادة فتح باب التراخيص وفق ضوابط تضمن الجدية وتمنع الاحتكار.

كما تناولت المناقشات أسباب استمرار وقف التراخيص لعدة سنوات، وتأثير ذلك على جذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، خاصة في ظل تعافي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخطط الوصول إلى 30 مليون سائح.

وكشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التوسع في منح تراخيص لشركات سياحية جديدة في الوقت الحالي قد يضر بالشركات القائمة، ولن يمنح الشركات الجديدة فرصًا حقيقية للعمل، في ظل التحديات والمشكلات التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت على التدفقات السياحية.

وأكد الوزير أنه مع تحسن صناعة السياحة سيتم فتح الباب أمام إصدار تراخيص جديدة للشركات السياحية، مع مراعاة الحفاظ على التنافسية وتنظيم السوق السياحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطيران المدني مجلس النواب شريف فتحي وزارة السياحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلام عبري: إسرائيل تطالب أمريكا باستئناف الحرب على إيران
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: إسرائيل تطالب أمريكا باستئناف الحرب على إيران
صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري "تغطية محدثة"
رياضة محلية

صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري "تغطية محدثة"
الخارجية الإيرانية: ليس لدينا عداء تجاه الدول العربية في الخليج
شئون عربية و دولية

الخارجية الإيرانية: ليس لدينا عداء تجاه الدول العربية في الخليج
"الدوري يا زمالك".. هتافات جماهير الزمالك في مباراة سموحة
مصراوى TV

"الدوري يا زمالك".. هتافات جماهير الزمالك في مباراة سموحة
بعد أنباء تدريبه للفريق.. جماهير الأهلي تهاجم حسام البدري
رياضة محلية

بعد أنباء تدريبه للفريق.. جماهير الأهلي تهاجم حسام البدري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها