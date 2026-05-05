خلف كل مقطع فيديو يتم تداوله عبر الشاشات، تختبئ صرخة حقيقية أو قصة غدر لم تكتمل فصولها إلا في محاضر الشرطة. من شوارع القاهرة الراقية حيث يلاحق المتحرشون خطوات الفتيات، إلى أزقة بني سويف التي شهدت معركة دموية من أجل "مقعد حافلة"، وصولاً إلى مافيا التسول التي تقتات على براءة الأطفال.

مشهد معقد تتقاطع فيه "البلطجة" مع "التحرش" و"الاستغلال"، لترسم صورة لواقع تصدى له رجال الأمن بكل حسم.. فماذا كشفت الكواليس؟

مطاردة الشروق

بدأت الواقعة بمنشور استغاثة لطالبة بمدينة الشروق، وثقت فيه تعرضها للملاحقة والمضايقات المستمرة من أحد الأشخاص أثناء سيرها. وسرعان ما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية "طالب" (جارها في المنطقة)، الذي اعترف بدم بارد أنه لاحقها بقصد المعاكسة، ليتحول من مطارد إلى متهم خلف القضبان.

معركة الميكروباص

في بني سويف، تحول خلاف بسيط على أولوية ركوب سيارة أجرة إلى ساحة حرب. 6 طلاب تجردوا من زمالتهم، وحاصروا شاباً بأسلحة بيضاء، ممزقين جسده بجروح وسحجات غائرة. مقاطع الفيديو وثقت الغدر، ورجال المباحث نجحوا في اصطيادهم جميعاً، حيث اعترفوا بالجريمة وأكدوا تخلصهم من السلاح عقب الحادث.

مافيا تجار البشر

في ضربة أمنية موجعة، نجحت مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة في تفكيك شبكة تضم 8 مسجلين خطر (رجال وسيدات)، تخصصوا في خطف براءة 11 طفلاً لاستغلالهم في التسول الإلحاحي وبيع السلع قسرا. الأمن لم يكتفِ بضبط الجناة، بل أعاد الأطفال لذويهم، وأودع مجهولي النسب في دور رعاية تليق بإنسانيتهم.

بلطجي الرمل

في الإسكندرية، اهتزت منصات التواصل لفيديو مرعب يظهر شخصا يلوح بسلاح أبيض ويسب سيدة بأبشع الألفاظ. تبين أن المتهم عاطل مسجل خطر قرر إرهاب جارته تحت منزلها بسبب خلافات جيرة تافهة. لم تطل عنترية البلطجي كثيراً، حيث سقط وبحوزته السلاح المستخدم، معترفاً بسطوته الزائفة.

