قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تعرف ما لا يجب فعله، لافتًا إلى أن البحرية الأمريكية فرضت حصارا ممتازا على الموانئ الإيراني.

وعن علاقة الولايات المتحدة مع الصيني، أكد ترمب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أنه تجمعه علاقة جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرًا إلى أنه سيتحدث معه عن مواضيع عدة بينها إيران.

وأشار ترامب إلى الولايات المتحدة تجمعها علاقات جيدة مع الصين، وتعقد صفقات كبيرة مع كوريا الجنوبية واليابان.