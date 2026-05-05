ترامب: إيران لا تحب "اللعب" مع الولايات المتحدة

كتب : وكالات

07:03 م 05/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران لاتريد في الوقت الحالي اللعب مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الجيش الإيراني دمر بشكل كامل.

وأثنى ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، على وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الذي كان يقف بالقرب منه.

وأضاف ترامب، أن هيجسيث عقد مؤتمراً صحفياً رائعاً، مع الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وفي وقت سابق، أكد هيجسيث أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال سارياً، لافتا إلى أن ترامب ليس بحاجة إلى الحصول على موافقة الكونجرس لاستمرار الحرب على إيران.

وقال وزير الحرب الأمريكي، "إنه إذا أمر ترامب باستئناف الهجمات العسكرية، فسيتم إجراء هذا النقاش على الفور".

وأضاف هيجسيث:"هذا الخيار متاح دائماً. وإيران تدرك ذلك، ولهذا السبب، كما تعلمون، فإن خياراتها في مشروع الحرية مهمة".

