أكد العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن أمريكا لن تنجر لضربات واسعة على كامل الخليج في هذه الجولة، لأن الموضوع ما بين الدولتين.

وأوضح راغب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن إيران لن تطلق أول طلقة ولن تعلن حربا، لكنها مهيأة لاستقبالها.

وأضاف الخبير العسكري أن أمريكا تعتبر أن الهجوم الإيراني على الإمارات لا يرقى إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى اتصالات سعودية وقطرية مع إيران.

وأشار العميد راغب إلى أن إيران وضعت سيادة مضيق هرمز والتعويضات ضمن مقترحها المكون من 14 بندا، مؤكدا أن هذا المقترح يدل على شعور إيران بالنصر.

وقال إن ترامب يهدئ النفوس ويؤكد أن الدفاعات الإماراتية أسقطت معظم الصواريخ والمسيرات دون أضرار جسيمة.

وشدد راغب على أن الكرة الآن في ملعب إيران، فإذا أرادت بدء الحرب ستقدم هدية لترامب ليخرج من العراقيل الدستورية والكونجرس.