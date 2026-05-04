وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول ما إذا كانت هناك مخاوف من تسلل عناصر تابعة لجماعات محظورة، مثل: جماعة الإخوان الإرهابية، إلى انتخابات المحليات، في ظل اتساع نطاق المجالس المحلية وكثرة أعدادها.

وقال "الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن الشعب المصري بات أكثر وعيًا بطبيعة تلك الجماعات بعد التجربة التي مر بها خلال السنوات الماضية.

وعي شعبي حاسم تجاه الجماعات المحظورة

أوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المصريين اكتشفوا على أرض الواقع حقيقة هذه الجماعات، بعد أن خاضوا تجربة حكمها في البرلمان والحكومة، مؤكدًا أن هذه التجربة كانت كاشفة وأثبتت للشعب حجم سوء الإدارة الذي صاحب تلك المرحلة.

وأشار إلى أن هذا الوعي الشعبي، الذي تشكل عبر التجربة المباشرة، يمثل – من وجهة نظره – ضمانة أساسية في مواجهة أي محاولات للعودة عبر العمل السياسي أو الانتخابي.

المراهنة على وعي المواطن المصري

أضاف "الخولي" أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على وعي المواطن المصري وقدرته على الاختيار، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد في 30 يونيو عكست هذا الوعي بصورة واضحة، حين خرج الشعب بمفرده لحماية الدولة ومؤسساتها.

استقرار الدولة مقابل مخاطر الفوضى الإقليمية

شدد المستشار طاهر الخولي، على أن الحفاظ على استقرار الدولة المصرية يمثل أولوية قصوى، لافتًا إلى أن دولًا في الإقليم عانت من الانهيار والفوضى بسبب الصراعات الداخلية، وهو ما يبرز أهمية الحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

واختتم وكيل اللجنة التشريعية، حديثه بالتأكيد على رفض قيام أحزاب على أساس ديني داخل الدولة المصرية، معتبرًا أن خلط الدين بالسياسة يؤدي إلى تفتيت الدول، مشيرًا إلى أن العمل السياسي يجب أن يقوم على برامج وطنية لا على شعارات دينية، حفاظًا على استقرار الدولة ووحدة المجتمع.

