أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تدين بشدة استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لم تتأخر عن دعم الأشقاء، وكل ما طلب منها تم الاستجابة له.

وأضاف الإعلامي أن الدعم المصري للإمارات يشمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والعسكرية، موضحا أن الموقف ليس مجرد كلام بل بالفعل والأفعال.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لعدد كبير من الصواريخ الإيرانية، والقوات الجوية الإماراتية تتصدى للهجمات الإيرانية.

وتابع أن اللغة التي تتحدث بها مصر قوية جدا، والبيانات المصرية الداعمة للإمارات تعكس موقفا واضحا وحاسما.

وشدد أحمد موسى على أن مصر وقيادة مصر مع الأشقاء في الإمارات، موجها التحية للشعب الإماراتي الشقيق.