إعلان

أحمد موسى: موقف مصر من الإمارات ليس مجرد كلام بل بالفعل بالأفعال

كتب : داليا الظنيني

11:19 م 04/05/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تدين بشدة استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لم تتأخر عن دعم الأشقاء، وكل ما طلب منها تم الاستجابة له.

وأضاف الإعلامي أن الدعم المصري للإمارات يشمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والعسكرية، موضحا أن الموقف ليس مجرد كلام بل بالفعل والأفعال.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لعدد كبير من الصواريخ الإيرانية، والقوات الجوية الإماراتية تتصدى للهجمات الإيرانية.

وتابع أن اللغة التي تتحدث بها مصر قوية جدا، والبيانات المصرية الداعمة للإمارات تعكس موقفا واضحا وحاسما.

وشدد أحمد موسى على أن مصر وقيادة مصر مع الأشقاء في الإمارات، موجها التحية للشعب الإماراتي الشقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى الإمارات صواريخ إيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
حوادث وقضايا

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
موسيقى

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
زووم

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
مصدر يكشف لمصراوي تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة إنبي بالدوري
رياضة محلية

مصدر يكشف لمصراوي تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة إنبي بالدوري
مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟
علاقات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)