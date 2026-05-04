أكد الدكتور ضياء كامل، أستاذ علم الأمراض بكلية الطب بجامعة "أنجليا رسكن" في لندن، أن الأطباء المصريين يحظون بطلب كبير في سوق العمل الدولي، مشددًا على أن الكوادر الطبية المصرية تُعد واجهة مشرفة لبلادها بما تمتلكه من كفاءة علمية وخبرات عملية واسعة.

وأوضح كامل، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة Ten، أن الطبيب المصري مؤهل بشكل قوي لممارسة المهنة في الخارج بفضل المستوى المتميز للتعليم الطبي في مصر، الذي يمنح الخريجين القدرة على الاندماج في الأنظمة العالمية والاستفادة من التدريب الممنهج بمختلف مراحله.

وأشار إلى أن الطبيب المصري بالخارج يمثل مرآة للمجتمع المصري المتحضر، حيث يساهم وجوده في نقل صورة إيجابية عن جودة التعليم الطبي الحالي، مؤكدًا أن سفر الأطباء لا يعني الانفصال عن الوطن بل هو فرصة لاكتساب مهارات جديدة.

ولفت إلى أن أي طبيب مصري يسافر سيعود حتمًا ليفيد بلده، سواء بالعودة الجسدية أو عبر مشاركة زملائه في مصر بالأفكار والنقاشات العلمية المتطورة، بما يعزز المنظومة الطبية المحلية.

واستعرض كامل تجربته الشخصية التي امتدت لـ34 عامًا خارج مصر، قضى منها 7 سنوات في فنلندا و27 عامًا في بريطانيا، موضحًا أن هذه الرحلة الطويلة مكنته من استيعاب النظم الطبية العالمية المتقدمة وفلسفة "النظام في الطب"، وهي خبرات يسعى لنقلها إلى مصر.

وأكد كامل على أهمية التواصل المستمر بين العلماء المصريين في الخارج وزملائهم في الداخل، لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتبادل الرؤى العلمية التي تخدم المجتمع.