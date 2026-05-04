النائب أحمد فرغلي يهاجم رئيس هيئة التأمينات ويطالب باستجوابه برلمانيا ووقف راتبه

كتب : نشأت حمدي

01:32 م 04/05/2026

دعا أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه ما تشهده الهيئة القومية للضمان الاجتماعي من أزمات أثرت على صرف المعاشات للمستحقين.

وقال النائب: "نحن الآن أمام استجواب مكتمل الأركان لرئيس هيئة التأمينات، جمال عوض، في ظل ما تشهده الهيئة من توقف للسيستم، وتعطل صرف المعاشات لأصحابها.

وطالب النائب مجلس النواب بأداء دوره الدستوري في حماية أصحاب المعاشات من تجاوزات الهيئة وتعطل صرف مستحقاتهم.

ودعا عضو مجلس النواب إلى وقف صرف مرتب رئيس الهيئة القومية للضمان الاجتماعي، أسوة بما يحدث لأصحاب المعاشات من وقف صرف مستحقاتهم.

