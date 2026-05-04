انتقد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أوضاع أصحاب المعاشات، في ظل حرمان بعضهم من التأمين الصحي.

وخلال مناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، قال النائب عاطف مغاوري، إن أصحاب المعاشات كانوا يأملون في أن تمثل منظومة التأمينات الصدر الحنون لهم بعد الخروج من العمل، إلا أن الواقع ما زال يفرض تحديات كبيرة تتعلق بتآكل الدخول وارتفاع الأسعار.

وانتقد النائب استمرار حرمان بعض أصحاب المعاشات من التأمين الصحي دون سند قانوني واضح، رغم طرح عدة طلبات ومناقشات سابقة، وصدور وعود بحل الأزمة.

وأشار النائب، في كلمته أمام الجلسة العامة، إلى وجود تضارب بين القوانين المنظمة للمعاش المبكر، حيث يمنح قانون الخدمة المدنية الحق في المعاش المبكر، فيما يضع قانون التأمينات شروطًا شديدة الصعوبة على حد وصفه.

وتطرق مغاوري إلى ضعف تمثيل أصحاب المعاشات داخل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، مؤكدًا أنهم لا يمتلكون تمثيلًا حقيقيًا يعبر عن مصالحهم.

وكشف عن معاناة اتحاد أصحاب المعاشات في التواصل مع المسؤولين، ومحاولاتهم المتكررة لعرض مشكلاتهم دون استجابة كافية، حتى أنهم فكروا في تنظيم وقفة احتجاجية ثم تراجعوا احترامًا للمسؤولية.

وأعلن مغاوري موافقته على التعديلات المطروحة للقانون، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذه الموافقة لا تعني أن منظومة التأمينات والمعاشات تحقق العدالة الكاملة لأصحاب الحقوق، وقال: "القضية تمس ملايين الكادحين ومن بلغوا سن التقاعد بعد سنوات طويلة من العمل.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على رفضه القاطع أن يكون الحد الأدنى للمعاش 1855 جنيهًا، معتبرًا أن هذا الرقم لا يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.