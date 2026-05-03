شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكافة المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي ، بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب الراحل ضياء العوضي.

السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أجندة الحكومة.

صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع جهود الحكومة في عدد من الملفات، من بينها تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير قطاعات التعليم والصحة، ودعم خطط التنمية الشاملة، إلى جانب زيادة الاستثمارات، ورفع معدلات الصادرات، وتوطين الصناعات، في إطار رؤية مصر 2030.

قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكافة المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب الراحل ضياء العوضي أو سبق تسجيلها له.

أسعار سكن لكل المصريين.. الإسكان تحدد أقصى سعر لشقق الشراكة مع المطورين

تستمر وزارة الإسكان في إتاحة كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكنية مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٦.

ووفقا لكراسة الشروط تم تحديد سعر أقصى لشقق الإسكان الاجتماعي التي سيتم تنفيذها عن طريق شركات التطوير العقاري حيث وصل سعر الوحدة بدون أسانسير، لمليون و250 ألف جنيه وتشمل حصة في الأرض مضاف لها 5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.

بسبب الرياح والأتربة.. تحذير عاجل من مخاطر اللوحات الإعلانية على الطرق

حذّر الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، المواطنين من مخاطر الاقتراب من اللوحات الإعلانية المثبتة على الطرق والمحاور الرئيسية، في ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تتضمن نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولوياته، وأنه يتابع الموقف ميدانيًا وبشكل لحظي، بما يعكس دوره الرقابي في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الانضباط في منظومة الإعلانات على الطرق العامة.

أمطار ورياح ورمال.. الأرصاد تكشف آخر تطورات طقس اليوم على المحافظات- صور

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة أحيانا.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن تمتد إلى باقي محافظات السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، إذ تكون أقل حدة على المناطق الداخلية "الوجه البحري- مدن القناة".

مد تحويلات بيت الوطن حتى 30 مايو.. وطرح 3600 قطعة أرض بالمرحلة الـ11

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج لتسجيلها كأرصدة لهم، تمهيدًا للحجز بالمرحلة الـ11 بمشروع "بيت الوطن"، وذلك حتى 30 مايو 2026.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن قرار مد فترة استقبال تحويلات المصريين بالخارج كأرصدة يأتي في إطار تلبية الطلبات المقدمة من الراغبين في الحجز بمشروع "بيت الوطن"، وذلك تيسيرًا عليهم فيما يتعلق بإجراءات التحويلات البنكية، وتفادي المعوقات التي قد تواجههم خلال فترة الطرح، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الحاجزين، مشيرةً إلى أن الطرح الجديد يتضمن (3600) قطعة أرض بمواقع متميزة بعدد من المدن الجديدة.

مصر تقترب من الاكتفاء بصناعة المحمول وتستهدف التصدير قريبًا

قال عمرو عباس، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر لديها 10 مصانع موزعة في محافظات أسيوط، وبني سويف، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة السادات، والمنطقة الصناعية بقناة السويس، ومدينة العبور، ومدينة السادس من أكتوبر، ممثلةً لكل العلامات التجارية الكبرى في سوق المحمول، ما عدا علامة تجارية واحدة تمثل 8% من السوق، بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز محمول. وأنتجت مصر العام الماضي 10 ملايين جهاز محمول.

