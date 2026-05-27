تابع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، وموسم الإجازات، وذلك خلال رئاسته لاجتماع غرفة الأزمات المركزية التابعة للهيئة بمقرها في العاصمة الجديدة،

واطلع السبكي خلال الاجتماع على جاهزية منشآت الهيئة كافة، في محافظات المرحلة الأولى، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تمتد حتى الأحد الموافق 31 مايو الجاري.

326 منشأةصحية تشارك في خطة التأمين الطبي خلال العيد

وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطة التأمين الطبي تشمل 326 منشأة صحية تابعة للهيئة، تضم 39 مستشفى ومجمعًا طبيًا، و287 مركزًا ووحدة طب أسرة، بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان.

وشدد رئيس الهيئة على انعقاد غرف إدارة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بالمقر الرئيسي وفروع الهيئة بالمحافظات، مع الربط اللحظي بينها لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، إلى جانب ربطها إلكترونيًا بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن كفاءة التنسيق وسرعة اتخاذ القرار.

وتابع الدكتور أحمد السبكي أيضًا جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع، وخطط دعم أقسام الطوارئ والرعايات المركزة، موجهًا بتكثيف تواجد الأطقم الطبية والتمريضية بجميع المنشآت الصحية، خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية الحرجة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة والجودة المطلوبة طوال فترة الإجازات.

كما وجّه رئيس الهيئة بتكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة على المنشآت الصحية، للتأكد من انتظام سير العمل، وجاهزية الأجهزة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال والطعوم، وفصائل الدم ومشتقاته، إلى جانب التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي بكافة المنشآت التابعة للهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي استمرار تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين دون انقطاع طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يشمل استمرار صرف أدوية الأمراض المزمنة للمستحقين، واستمرار تقديم خدمات الغسيل الكُلوي لمرضى الفشل الكُلوي وفق الجداول المقررة، مع ضمان توافر الفرق الطبية المختصة على مدار الساعة.

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار التنسيق الكامل مع غرفة الأزمات بوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن تكامل الجهود وسرعة التعامل مع أي مستجدات أو حالات طارئة خلال فترة الاحتفالات والإجازات.



كما وجّه الدكتور أحمد السبكي بانتشار فرق الفحوصات الطبية الشاملة والتوعية الصحية بالمناطق الحيوية والمتنزهات والتجمعات الجماهيرية خلال أيام العيد، بهدف تعزيز الوعي الصحي والوقاية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.