"بتخوف الأطفال".. غوريلا حمراء تُثير جدلًا واسعًا في شوارع البحيرة (صور)

شاركت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، إذ التقت جموع المصلين والأهالي عقب أداء صلاة العيد بعدد من الساحات والميادين والشوارع بمدينة دمنهور، وسط أجواء احتفالية سادتها البهجة والسرور.

تهنئة للأهالي بمناسبة العيد

قدمت المحافظ التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربة عن خالص أمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، مؤكدة أن العيد يمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع.

توزيع الهدايا على الأطفال

حرصت المحافظ خلال جولتها على مشاركة الأطفال فرحة العيد، إذ وزعت الهدايا عليهم والتقطت الصور التذكارية معهم، في مشهد لاقى تفاعلا واسعا من الأسر والمواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية.

متابعة الخدمات خلال أيام العيد

أكدت عازر، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى، لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تكثيف المتابعة الميدانية بالشوارع والساحات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال بالعيد.