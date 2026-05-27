إعلان

محافظ البحيرة تشارك المواطنين فرحة العيد وتوزع الهدايا على الأطفال- صور

كتب : أحمد نصرة

08:58 ص 27/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ البحيره واحد السيدات
  • عرض 7 صورة
    محافظ البحيره تشارك المواطنين فرحتهم بالعيد
  • عرض 7 صورة
    محافظه البحيره توزع الهدايا على الاطفال
  • عرض 7 صورة
    محافظه بحيره تداعب عدد من الاطفال
  • عرض 7 صورة
    هدايا للاطفال بمناسبه العيد
  • عرض 7 صورة
    محافظ-البحيره-تلتقط-الصور-التذكاريه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، إذ التقت جموع المصلين والأهالي عقب أداء صلاة العيد بعدد من الساحات والميادين والشوارع بمدينة دمنهور، وسط أجواء احتفالية سادتها البهجة والسرور.

تهنئة للأهالي بمناسبة العيد

قدمت المحافظ التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربة عن خالص أمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، مؤكدة أن العيد يمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع.

توزيع الهدايا على الأطفال

حرصت المحافظ خلال جولتها على مشاركة الأطفال فرحة العيد، إذ وزعت الهدايا عليهم والتقطت الصور التذكارية معهم، في مشهد لاقى تفاعلا واسعا من الأسر والمواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية.

متابعة الخدمات خلال أيام العيد

أكدت عازر، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى، لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تكثيف المتابعة الميدانية بالشوارع والساحات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال بالعيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ البحيرة جاكلين عازر عيد الأضحى احتفالات العيد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حدث بالفن|رقص مي عمر ومحمد سامي وشيماء سيف مع الخروف وهنيدي في الحج
زووم

حدث بالفن|رقص مي عمر ومحمد سامي وشيماء سيف مع الخروف وهنيدي في الحج
"رسالة على جروب واتساب".. يورتشيتش يودع لاعبي بيراميدز
رياضة محلية

"رسالة على جروب واتساب".. يورتشيتش يودع لاعبي بيراميدز
بعد القبض عليه بسبب فيديو الصباحية .. 20 صورة لـ كروان مشاكل وعروسته حفيدة
زووم

بعد القبض عليه بسبب فيديو الصباحية .. 20 صورة لـ كروان مشاكل وعروسته حفيدة
بعد صلاة العيد.. السيسي يشارك قادة القوات المسلحة والمسؤولين والإعلاميين
أخبار مصر

بعد صلاة العيد.. السيسي يشارك قادة القوات المسلحة والمسؤولين والإعلاميين
20 صورة لنجوم الفن بملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج
زووم

20 صورة لنجوم الفن بملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة