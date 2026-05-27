ضبط اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، عددًا من قائدي الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" أثناء السير داخل المناطق المخصصة للمواطنين ورواد الشاطئ.

جولة ميدانية

لاحظ المحافظ، خلال جولة ميدانية بالشاطئ والكورنيش في أولى أيام عيد الأضحى المبارك، سير عددا من الدراجات البخارية داخل المناطق المخصصة للمواطنين، بما يمثل خطورة على سلامتهم ويعيق حركة المواطنين.

مصادرة الدراجات

ووجه محافظ بورسعيد بمصادرة الدراجات البخارية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين.

تشديد وانضباط

شدد المحافظ على استمرار التواجد الميداني المكثف بكافة المناطق الحيوية والمتنزهات على مدار اليوم، لضمان تحقيق الانضباط وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.