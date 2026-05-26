تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استعدادات المحافظات لعيد الأضحى المبارك، ووجهت بتفعيل غرف العمليات، ومراكز الأزمات على مدار الساعة، لضمان استقرار الخدمات العامة وتحقيق الانضباط.

متابعة مركزية لاستعدادات عيد الأضحى بالمحافظات

وتلقت الوزيرة، صباح اليوم، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لاستعدادات المحافظات وآليات المتابعة المركزية التي ينفذها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق مع مراكز الأزمات والشبكة الوطنية بالمحافظات وغرف العمليات المركزية وفرق الرصد والمتابعة الميدانية.

وفي إطار المتابعة المركزية المستمرة، عُقد اليوم الثلاثاء اجتماع في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، لمراجعة خطط الاستعداد ورفع درجة الجاهزية بالمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة تفعيل غرف العمليات ومراكز الأزمات وربطها بمنظومة المتابعة المركزية بالوزارة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة أو شكاوى على مدار 24 ساعة.

وأوضح التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من الدكتور سعيد حلمي أن الوزارة فعّلت منظومة متابعة وتشغيل على مدار الساعة لمتابعة درجة جاهزية الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظات خلال فترة العيد.

وكذلك ربط غرف العمليات بالمحافظات مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة من خلال منظومة متابعة لحظية وربط مباشر على مدار الساعة، بما يضمن سرعة رصد أية أحداث طارئة أو معوقات والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار رئيس قطاع التخطيط إلى أن منظومة المتابعة المركزية تشمل مراجعة جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم التشغيل، إلى جانب متابعة انتظام عمل المرافق الحيوية والخدمات الجماهيرية واستمرار تقديمها بالكفاءة المطلوبة طوال فترة الإجازة.

وأضاف التقرير أن مركز السيطرة يتابع بصورة دورية جهود مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالمحافظات فيما يتعلق بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، للتأكد من توافر السلع الأساسية وجودة المنتجات المعروضة وعدم وجود أية ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد.

وأكد التقرير أن المتابعة الميدانية تشمل كذلك رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتعامل الفوري مع أية تراكمات أو تجمعات للمخلفات، خاصة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات والشوارع والمحاور الرئيسية، إلى جانب متابعة إزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالمناطق ذات الكثافات المرتفعة.

وفيما يتعلق بالحفاظ على الانضباط العمراني، شددت الدكتورة منال عوض، على التعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها خلال إجازة العيد، وإزالتها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة يجري رصدها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار انعقاد غرف العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة طوال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان استقرار الخدمات العامة ورفع درجة الجاهزية التنفيذية وتحقيق الانضباط العام بكافة المحافظات خلال فترة العيد.