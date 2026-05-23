أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أزمة تلف بعض المحاصيل الزراعية ليست وليدة اليوم، وإنما ترتبط بشكل مباشر بحالة المناخ المضطرب والتغيرات المناخية المتسارعة، مشددًا على أن المشكلة لا تتعلق بالتقاوي بقدر ما ترتبط بتأثيرات الطقس غير المستقر، والذي تسبب في تلف محاصيل البطيخ والمشمش والطماطم خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التغيرات المناخية ألحقت أضرارًا كبيرة بالمحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن خطط وزارة الزراعة لا تصل بالشكل الكافي إلى بعض الفلاحين، وهو ما يستدعي زيادة جهود التوعية والإرشاد الزراعي للمزارعين في مختلف المحافظات.

وأضاف حسين أبو صدام، أن الفلاحين يزرعون مختلف المحاصيل على مدار العام، في ظل تغير طبيعة المناخ واختلاف خريطة الزراعة داخل مصر، موضحًا أن هناك محاصيل كانت تزرع قديمًا في صعيد مصر فقط، بينما أصبحت اليوم تُزرع في الوجه البحري ومعظم المحافظات، وأشار إلى ضرورة البحث والتدقيق وراء بعض المشاتل، مؤكدًا أنها قد تكون أحد الأسباب الرئيسية وراء أزمة البطيخ الحالية.