تصوير – هاني رجب:

شهد شارع الفن بمنطقة وسط البلد، مساء السبت، إقبالًا جماهيريًا واسعًا، إذ توافد مئات المواطنين لمتابعة فعاليات المبادرة الفنية التي أطلقتها محافظة القاهرة بالتعاون مع أكاديمية الفنون، بهدف تحويل شوارع العاصمة إلى مساحات مفتوحة للإبداع والفنون الراقية.

وجاءت الفعاليات في أجواء احتفالية مميزة، تفاعل خلالها الحضور مع العروض الفنية والاستعراضية والموسيقية التي قُدمت مجانًا في قلب القاهرة الخديوية، في مشهد أعاد الحيوية إلى منطقة وسط البلد، ورسّخ فكرة تحويل الشارع إلى منصة حية للفن والثقافة والترفيه.

عروض موسيقية وتراثية تجذب المئات في مبادرة شارع الفن

شهدت العروض مشاركة عدد من الفرق الموسيقية والغنائية التي قدمت باقة متنوعة من الأغاني التراثية والطربية والوطنية، وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين أحاطوا بالمسرح المفتوح ورددوا الأغاني مع الفنانين، في أجواء غلبت عليها البهجة والحماس.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خلال جولته التفقدية اليوم، أن مبادرة "شارع الفن" تستهدف دعم الموهوبين وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم إبداعاتهم مباشرة للجمهور، إلى جانب نشر الفنون الهادفة وتعزيز دور القوة الناعمة المصرية في الشارع.

ولاقت الفعاليات إقبالًا واسعًا من الأسر والشباب والأطفال، إلى جانب عدد من الزائرين العرب والأجانب، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية والتفاعل مع الفقرات الفنية المتنوعة، التي شملت الموسيقى الحية وفنون الرسم والتشكيل، وسط أجواء من البهجة والتفاعل الجماهيري.

وتُقام فعاليات شارع الفن أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وفق جدول معلن عبر الصفحة الرسمية للمبادرة، في إطار خطة تستهدف إعادة إحياء وسط القاهرة ثقافيًا وسياحيًا وفنيًا.

