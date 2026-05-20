حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20-5-2026، على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إذ يصاحب ذلك نشاط للرياح يعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق من شمال البلاد.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أيضا أن يسود طقس اليوم الأربعاء معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا.

ومن المقرر أيضا أن يشهد الطقس نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30-40 كم/س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت الهيئة، أن الرياح تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد، وقد يصاحبها هبات للرياح على بعض المناطق تتراوح سرعتها من 50-60 كم/س على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة، إن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على كافة مناطق ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- العلمين الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- مطروح الصغرى 17 والعظمى 24 درجة.

- دمياط الصغرى 18 والعظمى 23 درجة.

- بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- السويس الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- العريش الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- رفح الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 37 درجة.

- الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35 درجة.

- الفيوم الصغرى 19 والعظمى 32 درجة.

- بني سويف الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

- المنيا الصغرى 19 والعظمى 34 درجة.

- أسيوط الصغرى 19 والعظمى 36 درجة.

- سوهاج الصغرى 20 والعظمى 37 درجة.

- قنا الصغرى 28 والعظمى 42 درجة.

- الأقصر الصغرى 26 والعظمى 45 درجة.

- أسوان الصغرى 28 والعظمى 48 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 28 والعظمى 41 درجة.