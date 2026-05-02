قال الدكتور محمد البريدي، زوج الدكتورة شيماء محمود البريدي إحدى ضحايا الدكتور ضياء العوضي، إن زوجته كانت مصابة بمرض الذئبة الحمراء منذ 2018، وكانت تتلقى العلاج المناسب تحت إشراف أساتذة متخصصين.

وأضاف الدكتور محمد البريدي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن زوجته شاهدت فيديوهات للراحل ضياء العوضي الذي كان يروج لأن النظام الغذائي يمكن أن يعالجها ويغنيها عن الأدوية تماما.

وأوضح الزوج أن كشف العوضي كان بـ5000 جنيه، ووعد زوجته بأنها ستتوقف عن الأدوية وتعيش 30 سنة إضافية، وطلب منها التسجيل معه لعمل تريند بعد شهر من اتباع النظام.

وأشار الدكتور البريدي إلى أن زوجته كانت تتناول أدوية للمناعة والكورتيزون منذ 8 سنوات، وتوقفت عنها بعد اتباعها تعليمات العوضي، مما أدى إلى انهيار حالتها الصحية بشكل كارثي.

وكشف الزوج أن الهيموجلوبين نزل إلى 6.3 من 10، وصفائح الدم إلى 7 آلاف بعد أن كانت 154 ألفا، وخلايا الدم البيضاء إلى 300 بعد أن كانت في المعدل الطبيعي 4 آلاف.

وقال البريدي إن زوجتها كانت تنزف وتستغيث بالعوضي، وكان يرد عليها بعد يومين أو ثلاثة أيام قائلا "وقفي جبنة"، رغم أنها كانت تطلب منه أن يحولها للمستشفى إذا لم يكن لديه حل.

وأضاف الزوج أنه بعد تدهور حالتها الصحية، اتصلت به والدموع في عينيها تطلب النجدة، ونقلها أفراد الأسرة إلى المستشفى، لكن المناعة كانت قد انهارت تماما ولاستجابة للعلاج، وتوفيت بعد أيام.

وأكد البريدي على أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم الشكوى للنائب العام، لكن أمر الله نفذ وتوفيت زوجته قبل اكتمال الإجراءات وتوفي العوضي بعدها بفترة، مشيرًا إلى أنه فضل عدم استكمال الإجراءات القانونية احترامًا لمشاعر أشرة الطبيب الراحل.